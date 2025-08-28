Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

«Մենք երբեք բավարարված չենք եղել այն աշխատանքից, որ այդ պահին գործող ԱՄՆ վարչակազմն իրականացրել է». Փաշինյանի արձագանքը՝ Օ’Բրայենին

«Եթե պարոն Օ’Բրայենը խոսում է Հայաստանի խոցելիությունների մասին, պիտի արձանագրեմ, որ Հայաստանը, ցավոք, ամենախոցելին եղել է հենց իր և իրենց պաշտոնավարման շրջանում», - հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ արձագանքելով նախօրեին ԱՄՆ նախկին փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ’Բրայենի արած հայտարարություններին:

Փաշինյանը հշեցնելով 2021 և 2022 թվականների իրադարձությունները՝ նշեց. - «Մենք երբեք բավարարված չենք եղել այն արձագանքից ու աշխատանքից, որ Միացյալ Նահանգների այդ պահին գործող վարչակազմն իրականացրել է մեր տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգն աջակցելու համար»:

«Արձանագրենք, որ պարոն Օ’Բրայենը նախագահ Թրամփի պաշտոնավարման արդյունքում զրկվել է իր բարձրաստիճան աշխատանքից, և նա հիմա խնդիր ունի բացատրելու, թե ինչու նախագահ Թրամփի վարչակազմը կարողացավ անել այն, ինչ իրենք չկարողացան: Այս դիրքորոշումից արդեն պարոն Օ’Բրայենի ասածը մի կողմից շատ տարօրինակ է, մյուս կողմից էլ բացարձակապես տարօրինակ չէ», - ասաց վարչապետը:

Ջեյմս Օ’Բրայենը, որը ԱՄՆ նախորդ նախագահի՝ Ջո Բայդենի վարչակազմում զբաղվում էր հենց հայ-ադրբեջանական խաղաղության ու ապաշրջափակման հարցերով, հայտարարել է, որ օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը Ադրբեջանը մեծ հաղթանակ տոնեց, Ամերիկան Բաքվին կանխավճար տվեց լոկ խաղաղության մասին հայտարարությունների դիմաց, մինչդեռ Հայաստանը հայտնվեց խոցելի վիճակում:

2024 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի վարչապետին հղած նամակում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը նշել էր. «Իմ վարչակազմը պատրաստ է ձեռնարկել համարձակ նախաձեռնություններ, որոնք կօգնեն հարթել ճանապարհը դեպի խաղաղություն»:

«Ինչպես գիտեք, խաղաղության համաձայնագրի մնացած հոդվածների վերջնականացումը կպահանջի համառություն, հնարամտություն և փոխզիջում: Բայց հայրենասիրությունը քաղաքականությունից վեր դասելով՝ Դուք խիզախորեն և հետևողականորեն ընտրել եք խաղաղության ուղին, և ես Ձեզ քաջալերում եմ այս տարի վերջնական տեսքի բերել պայմանագիրը», - գրում էր Բայդենը Փաշինյանին:

2024 թվականի հունիսին էլ Երևանում կայացել էր Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության երկրորդ նիստը, որն ամերիկյան կողմից գլխավորել է փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ՛Բրայենը։ Այդ ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր՝ ԱՄՆ մեծ ներուժ ունի նպաստելու Հարավային Կովկասում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հաստատմանը։ Միրզոյանն այդ ժամանակ ընդգծել էր՝ խաղաղության պայմանագիրը վերջնականացնելու իրական ու պատմական հնարավորություն կա։






Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG