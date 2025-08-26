Իրանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի միջև քննարկումները տեղի կունենան երեքշաբթի օրը Ժնևում. Բաղայի

Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային հաստատել է, որ Իրանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի միջև քննարկումները տեղի կունենան երեքշաբթի օրը Ժնևում։
Բաղայիի խոսքով՝ այս բանակցությունները անցած շաբաթ Իրանի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարների և ԵՄ արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի շարունակությունն են:
Իրանի ԱԳՆ խոսնակը նշել է, որ առաջիկա քննարկումների օրակարգում կլինեն պատժամիջոցների վերացման, միջուկային հարցերը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևը։
Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան տեղեկացրել էին ՄԱԿ-ին, որ պատրաստ են վերականգնել Թեհրանի նկատմամբ սահմանափակումները, եթե մինչև օգոստոսի վերջ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում դիվանագիտական լուծում չգտնվի։ Լոնդոնը, Փարիզն ու Բեռլինը մասնավորապես պահանջում են Թեհրանից վերականգնել Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը և վերսկսել բանակցությունները Վաշինգտոնի հետ։
ԱՄՆ-ի հետ Իրանի բանակցությունները դադարել են այն բանից հետո, երբ Իսրայելը անակնկալ օդային պատերազմ էր սկսել հունիսի 13-ին՝ հարվածելով Իրանի միջուկային օբյեկտներին և սպանելով մի շարք բարձրաստիճան հրամանատարների՝ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերը հունիսի 22-ի գիշերը զանգվածային հարվածներ էին հասցրել Իրանի միջուկային օբյեկտներին Նաթանզում, Ֆորդոյում և Սպահանում։