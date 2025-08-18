ԱՄՆ նախագահը հույս ունի գագաթնաժողով անցկացնել Պուտինի և Զելենսկու հետ

Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է՝ եթե Ուկրաինայի նախագահի հետ այսօրվա հանդիպումները դրական անցնեն, հնարավոր է՝ եռակողմ գագաթնաժողով գումարվի իր, Ռուսաստանի նախագահի ու Զելենսկու միջև։
Խոսելով կարգավորման, և առաջին հերթին՝ Ուկրաինային տրվելիք անվտանգության երաշխիքների մասին՝ Թրամփը հայտարարել է՝ եվրոպական երկրները «պաշտպանության առաջին գիծն» են, սակայն Միացյալ Նահանգները «նույնպես օգնելու է նրանց»։
Հարցին, թե որքան լրացուցիչ օգնություն է պատրաստ Վաշինգտոնը տրամադրել Կիևին, Թրամփը պատասխանել է՝ «Մենք այս պահին Ուկրաինային ոչինչ չենք տալիս, մենք զենք ենք վաճառում»։
Թրամփը նաև տեղեկացրել է, որ Զելենսկու և եվրոպացի առաջնորդների հետ այսօրվա հանդիպումներից հետո պատրաստվում է հեռախոսազրույց ունենալ ՌԴ նախագահ Պուտինի հետ։