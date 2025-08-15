Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պեկինը «դեմ» է Իրանի նկատմամբ նոր եվրոպական պատժամիջոցների կիրառմանը

Չինաստանի և Իրանի դրոշները, արխիվ
Չինաստանի և Իրանի դրոշները, արխիվ

Պեկինը հայտարարել է, որ «դեմ» է Իրանի նկատմամբ նոր եվրոպական պատժամիջոցների կիրառմանը։

Մինչ այդ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան տեղեկացրել էին ՄԱԿ-ին, որ պատրաստ են վերականգնել Թեհրանի նկատմամբ սահմանափակումները, եթե մինչև օգոստոսի վերջ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում դիվանագիտական լուծում չգտնվի։

«Չինաստանը կարծում է, որ դա չի օգնում կողմերին վստահություն կառուցել և կամուրջներ գտնել տարաձայնությունների համար», - պնդել է երկրի արտգործնախարարությունը։

Ավելի վաղ Թեհրանը հայտարարել էր, թե այս հարցով աշխատում է Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG