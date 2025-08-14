Օմանը փոխադարձաբար ազատել է ՀՀ քաղաքացիներին մուտքի արտոնագրի պահանջից

Օմանի կառավարությունը օգոստոսի 11-ից փոխադարձաբար ազատել է ՀՀ քաղաքացիներին Օմանի մուտքի արտոնագրի պահանջից, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը:
«Օմանի կառավարությունը, բարձր գնահատելով ՀՀ կառավարության՝ Օմանի քաղաքացիների համար ՀՀ մուտքի արտոնագրի պահանջից միակողմանիորեն ազատելու որոշումը, որոշում է կայացրել ս.թ. օգոստոսի 11-ից փոխադարձաբար ազատել ՀՀ քաղաքացիներին Օմանի մուտքի արտոնագրի պահանջից, ինչի արդյունքում ՀՀ քաղաքացիներն այսուհետ կկարողանան կարճաժամկետ այցերով ուղևորվել Օման՝ խթանելով երկու երկրների զբոսաշրջային կապերն ու միջմարդկային շփումները», - ասված է ԱԳՆ հաղորդագրությունում: