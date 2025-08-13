Փաշինյանը չի մասնակցի ԵԱՏՄ երկրների՝ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ղրղըզստանում անցկացվող ԵԱՏՄ երկրների՝ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանն «Ազատությանն» ասաց՝ Նիկոլ Փաշինյանը օգոստոսի 12-15-ը ներառյալ արձակուրդում է լինելու:
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հաստատեցին՝ Ղրղըզստան է մեկնելու Գրիգորյանը:
Վարչապետի արձակուրդի որոշումից տեղեկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանին արձակուրդի ընթացքում փոխարինելու է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, իսկ օգոստոսի 14-15-ին՝ Տիգրան Խաչատրյանը: