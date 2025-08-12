Ռուս-բելառուսական համատեղ զորավարժություններ՝ սեպտեմբերի 12-16-ը

Ռուսաստանի և Բելառուսի բանակները նախատեսում են համատեղ ռազմավարական զորավարժություններ անցկացնել Բելառուսում սեպտեմբերի 12-16-ը, երեքշաբթի հայտնել է այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը:
Զորավարժությունների նպատակն է, ըստ հաղորդագրության, ստուգել Ռուսաստանի և Բելառուսի հնարավորությունները և «միութենական պետության ռազմական անվտանգության ապահովումը և հնարավոր ագրեսիան հետ մղելու նրանց պատրաստակամությունը»:
Այս տարվա սկզբին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առանց մանրամասների նախազգուշացրել էր, որ Ռուսաստանը «ինչ-որ բան է պատրաստում» Բելառուսում այս ամռանը զորավարժությունների քողի տակ: