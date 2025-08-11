Մատչելիության հղումներ

Հայերեն
Փաշինյանը Մակրոնին ներկայացրել է Վաշինգտոնի բանակցությունների արդյունքները

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնին ներկայացրել է Վաշինգտոնի բանակցությունների արդյունքները, հայտնում են վարչապետի աշխատակազմից:

Փաշինյանը, մասնավորապես, ներկայացրել է «Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների մասին համաձայնագրի» նախաստորագրումը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մեխանիզմները լուծարելու մասին ԵԱՀԿ-ին ուղղված համատեղ դիմումը, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության սկզբունքների շրջանակում և փոխադարձության հիման վրա, ինչպես նաև «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» նախագիծը։

Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծել է, որ հաստատված խաղաղությունը ներդրումային նոր հնարավորություններ է բացում Հայաստանում և տարածաշրջանում։

Նա նախագահ Մակրոնին շնորհակալություն է հայտնել շարունակական աջակցության համար։


