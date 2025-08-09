Մատչելիության հղումներ

Խերսոնի մարզում միկրոավտոբուսի վրա ԱԹՍ հարձակման հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 16-ը՝ վիրավորվել

Շաբաթ առավոտյան ռուսական անօդաչու թռչող սարքը հարձակվել է Խերսոնի արվարձանում գտնվող միկրոավտոբուսի վրա։ Երկու մարդ մահացել է, վերջին տեղեկությունների համաձայն, 16 մարդ վիրավորվել է։

Զապորոժիեի մարզում երկու մարդ մահացել է անօդաչու թռչող սարքի մեքենայի վրա հարձակման հետևանքով, հայտնել է Զապորոժիեի մարզային վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆեդորովը։

Դնեպրոպետրովսկի մարզի Նիկոպոլ քաղաքում ռուսական հրետանային կրակի և անօդաչու թռչող սարքերի կիրառման հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, ևս մեկը՝ վիրավորվել։ Վնասվել են բնակելի շենքեր, օժանդակ շինություններ և էլեկտրահաղորդման գիծ։

Խարկովի մարզի Չուգուևի վրա ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի գիշերային հարձակման հետևանքով երկու մարդ վիրավորվել է, Telegram-ում գրել է Չուգուևի քաղաքապետ Գալինա Մինաևան։

Իր հերթին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ռուսաստանի 11 մարզում 97 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի ոչնչացման մասին։




