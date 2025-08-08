Փաշինյանը հանդիպել է Թրամփի հատուկ բանագնացի հետ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վաշինգտոնում հանդիպել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի հետ:
Փաշինյանը տեսանյութ է հրապարակել:
Վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ Փաշինյանն ու Ուիթքոֆը քննարկել են Հայաստան-ԱՄՆ ռազմավարական հարաբերությունների զարգացմանը և հետագա քայլերին վերաբերող հարցեր: Մտքեր են փոխանակվել այսօր Սպիտակ տանը ՀՀ վարչապետի և ԱՄՆ նախագահի, ինչպես նաև հաջորդիվ Ադրբեջանի նախագահի հետ կայանալիք եռակողմ հանդիպումների շուրջ:
Սպիտակ տանը Փաշինյան-Թրամփ հանդիպումից հետո նախատեսված է նաև երկկողմ փաստաթղթի ստորագրում:
Այնուհետև Դոնալդ Թրամփն ընդունելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին: Վերջինիս հետ նույնպես Սպիտակ տանը փաստաթուղթ է ստորագրվելու:
Եռակողմ փաստաթղթի ստորագրումը կեսգիշերին է՝ Երևանի ժամանակով 00:15-ին:
Թրամփն ավելի վաղհայտարարել է՝ սա կլինի պատմական օր Հայաստանի, Ադրբեջանի, Միացյալ Նահանգների և աշխարհի համար:
«Միացյալ Նահանգները կստորագրի երկկողմ համաձայնագրեր երկու երկրների հետ՝ միասին տնտեսական հնարավորություններ հետապնդելու համար, որպեսզի լիովին բացահայտենք Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի ներուժը», - նշել է նա:
Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները նախօրեին են ժամանել ԱՄՆ: