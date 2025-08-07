Ռուսաստանի ՊՆ-ը հայտնել է 72 ԱԹՍ խոցելու մասին

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է վեց շրջաններում, Ղրիմում և Սև ու Ազովյան ծովերում 72 անօդաչու թռչող սարք խոցելու մասին։
Գերատեսչության տվյալներով՝ Կրասնոդարի երկրամասի տարածքում խոցվել է ինը անօդաչու թռչող սարք։ Մարզի նահանգապետ Վենիամին Կոնդրատևը հայտնել է, որ Սլավյանսկ-նա-Կուբանիում անօդաչու թռչող սարքի բեկորների ընկնելու հետևանքով վիրավորվել է մեկ տղամարդ։
Ըստ Astra-ի, Կրասնոդարի երկրամասում հրդեհ է բռնկվել նավթավերամշակման գործարանի վրա անօդաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո։ Կոնդրատևը իր հաղորդագրության մեջ այդ մասին չի հիշատակել։
Կրասնոդարի երկրամասի ղեկավարի խոսքով՝ Կրասնոարմեյսկի շրջանում անօդաչու թռչող սարքի բեկորների ընկնելուց հետո տեղի են ունեցել փոքր հրդեհներ, որոնք արագորեն մարվել են։
ՊՆ տվյալներով՝ Վոլգոգրադի մարզի տարածքում խոցվել է յոթ անօդաչու թռչող սարք։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Ազովի ծովի ջրերի վրա խոցվել է 31 անօդաչու թռչող սարք, 11-ը՝ բռնակցված Ղրիմի, 10-ը՝ Ռոստովի մարզի, 8-ը՝ Սև ծովի, չորսը՝ Բելգորոդի մարզի, մեկական՝ Կուրսկի և Օրյոլի մարզերի վրա։