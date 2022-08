Մոսկվան պատժամիջոցներ է սահմանել Բրիտանիայի նախկին վարչապետի և տասնյակ անվանի այլ գործիչների նկատմամբ

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է պատժամիջոցների ենթարկված օտարերկրացիների նոր ցանկը, որում ընդգրկվել են 39 բրիտանացիներ:

Մոսկվան սանկցիաներ է սահմանել Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի, Լորդերի պալատի անդամ Ջորջ Ռոբերտսոնի և մի շարք քաղաքական այլ գործիչների նկատմամբ:

Պատժամիջոցների են ենթարկվել նաև մամուլի գործիչները՝ BBC, ITV, The Times, The Guardian, The Sun, The Economist, Daily Telegraph և բրիտանական այլ ԶԼՄ-ների 11 աշխատակիցներ:

Ռուսական կողմը պնդում է, որ սանկցիաների ենթարկված քաղաքական գործիչները և լրագրողները «նպաստել են ռուսատյացության և Ռուսաստանի մասին ոչ արժանահավատ տեղեկությունների տարածմանը»:

Մոսկվան նշում է, որ դա «Բրիտանիայի նկատմամբ պատժամիջոցների վերջին փաթեթը չէ»: Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը սանկցիաներ է սահմանել 255 բրիտանացիների նկատմամբ:

Պատժամիջոցների ցուցակում ընդգրկվածներին արգելվում է մուտք գործել Ռուսաստանի տարածք:

Բրիտանիան, իր կողմից, Ուկրաինայի պատերազմի կապակցությամբ, պատժամիջոցներ է սահմանել 1330 ռուսաստանցիների և 158 ռուսաստանյան կազմակերպությունների նկատմամբ: