Ռուսաստանը թերագնահատել է Ուկրաինայի դիմադրողականության աստիճանը

Ամերիկացի հետախուզական կառույցների վերլուծաբանների համոզմամբ, ռուսները թերագնահատել են դժվարությունները, որոնց կարող էին հանդիպել Ուկրաինայում:

«Ներխուժումն իրականացվել է ըստ այն ծրագրի, որով, մեր կանխատեսմամբ, նրանք պետք է առաջնորդվեին: Բայց նրանք այնտեղ ուկրաինացիների կողմից հանդիպել են սպասվածից շատ ավելի համառ դիմադրության, ինչի հետևանքով լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնել»,- ասել է Ազգային հետախուզության տնօրեն Էվրիլ Հեյնսը Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատում կազմակերպված լսումների ընթացքում:

Նրա փոխանցմամբ, ռուսները չեն կարողացել միանգամից գրավել Կիևը, ջախջախիչ հարված հասցնել ուկրաինացիներին և արագ հաղթանակ ապահովել ու դրանով Միացյալ Նահանգներին և ՆԱՏՕ-ին զրկել Ուկրաինային լուրջ ռազմական օգնություն տրամադրելու հնարավորությունից:

«Համաձայն մեր գնահատականի, Մոսկվան թերագնահատել է Ուկրաինայի դիմադրողականության աստիճանը և իր ներքին դժվարությունները ռազմական տեսակետից: Դա վատ կազմված ծրագիր է, ակնհայտ են մարտական ոգու, ինչպես նաև լոգիստիկայի հետ կապված խնդիրներ»,- ասել է Հեյնսը:

այդ ռազմական արշավի հետ կապված ներքին

. "Более того, согласно нашей оценке, Москва недооценила силу сопротивления со стороны Украины, а также степень своих внутренних проблем с военной точки зрения", - считает директор Национальной разведки США. По ее утверждению, это "плохо подготовленный план, проблемы с моральных духом и значительные логистические трудности".

США не наблюдают каких-либо изменений в состоянии сил сдерживания ВС РФ после того, как они были переведены в особый режим несения боевого дежурства, заявила Хейнс.

"Мы крайне пристально следим за изменениями в том, что касается стратегических ядерных вооружений. На данный момент мы не видим признаков того, что с ними происходит что-то отличное от того, что мы видели ранее", - заявила она на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. По словам Хейнс, российское руководство "демонстрирует готовность к сдерживанию". При этом она отметила, что использованные властями РФ слова о переводе сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства не являются, по оценкам США, "технической терминологией".

Сближение с Китаем

Сближение России и Китая в сфере экономики, политики и безопасности будет продолжаться, считает директор Нацразведки США.

"Я думаю, что это [сближение РФ и КНР] продолжится, что они станут ближе. Мы видим это применительно к различным областям: экономике, политике, сфере безопасности, - сказала Хейнс, отвечая на вопрос одного из законодателей. - Что касается влияния на нынешний кризис [вокруг Украины], то мне до сих пор неясно, как это будет влиять. Китай не критикует Россию за ее действия".

По утверждению директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, который также ответил на вопросы конгрессменов, руководство КНР может быть отчасти огорчено экономическими последствиями событий на Украине. "Они [Китай] несколько расстроены влиянием [событий на Украине] на мировую экономику", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные новые санкции.