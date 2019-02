Facebook-ն արգելափակել է պետության կողմից ֆինանսավորվող RT (Russia Today) ռուսաստանյան հեռուստաընկերության վարած հայտնի էջը, հայտարարելով, որ դա թափանցիկության ծրագրի բարելավման ուղղությամբ իր շարունակական ջանքերի մասն է կազմում:

RT-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը երեկ հայտարարել էր, որ Facebook-ն արգելափակել է իր հեռուստաընկերության անգլերեն «Ներկայումս» (In the Now) նախագծի հետ կապված էջը, երբ CNN-ը հաղորդել է, որ այդ նախագիծը Կրեմլն է հովանավորում։