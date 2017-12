Թրամփը հերքում է Թիլերսոնին պաշտոնանկ անելու մասին լուրերը

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերքել է պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին պաշտոնանկ անելու մասին ամերիկյան մամուլում շրջանառվող լուրերը: Թվիթերի իր էջում Թրամփը գրել է. «Լրատվամիջոցները շահարկում են, թե ես պաշտոնանկ եմ արել Ռեքս Թիլերսոնին և որ նա շուտով հրաժարական կտա: Կեղծ լուր է: Նա չի հեռանա և չնայած որոշ հարցերի շուրջ տարաձայնություններին՝ մենք միասին լավ աշխատում ենք»:

Donald J. Trump -The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS!

Հիշեցնենք ավելի վաղ The New York Times-ը գրել էր պետքարտուղարի հնարավոր հրաժարականի մասին, նաև հավանական համարելով որ նրա փոխարեն նշանակվելու է Կենտրոնական հետախուզական գործակալության ներկայիս տնօրեն Մայք Պոմպեոն: