44-օրյայի զեկույցն ուղարկվել է Ազգային ժողովի արխիվ

Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի խորհրդական Մովսես Հարությունյանը «Ազատությանը» հայտնեց, որ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցն ուղարկվել է խորհրդարանի արխիվ:
«Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը ժամկետների անհամապատասխանության պատճառով իրավական առումով անհնար է դարձել ներառել ԱԺ լիագումար նիստերի օրակարգում, բոլոր հնարավոր իրավական շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքում որոշում է կայացվել զեկույցն ուղարկել ԱԺ-ի արխիվ, որտեղ գաղտնիության թույլտվություն ունեցող յուրաքանչյուր պատգամավոր կարող է գնալ և ծանոթանալ զեկույցին», - ասաց Հարությունյանը:
Քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, մինչդեռ, ակնկալում էր, որ Ազգային ժողովի խորհուրդը առաջիկա նիստում զեկույցը դնի խորհրդարանի լիագումար նիստի քննարկմանը:
Անցած հինգշաբթի օրը Ալեն Սիմոնյանն «Ազատությանը» ասել էր, որ զեկույցը կքննարկվի, բայց փակ լսումների ընթացքում։