Որոշվել է 44-օրյայի զեկույցը քննարկել ոչ թե լիագումար նիստում, այլ փակ լսումների ընթացքում. ԱԺ նախագահ

44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցը կքննարկվի ոչ թե լիագումար նիստում, այլ փակ լսումների ընթացքում, «Ազատությանը» հայտնեց Ազգային ժողովի նախագահը։
«Տեղի կունենան փակ լսումներ, և փաստաթուղթը կներկայացվի հենց այդ ձևաչափով, քիչ առաջ ենք խորհրդում քննարկել և նման որոշում ընդունել», - նշեց Ալեն Սիմոնյանը։
Խորհրդարանի խոսնակի խոսքով, ինչպես արդեն ասվել է՝ զեկույցը լիագումար մտցնելու իրավական հիմքեր չկան։
Որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցն Ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգ չի մտնելու, Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել էր նախօրեին:
Ազգային ժողովի նախագահի որոշումից վրդովված էր 2020 թվականի պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը:
Ալեն Սիմոնյանը վստահեցրել էր՝ կքննարկեն զեկույցին այլ ձևաչափով անդրադառնալու որևէ տարբերակ: