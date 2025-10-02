Մատչելիության հղումներ

Լուրեր

Որոշվել է 44-օրյայի զեկույցը քննարկել ոչ թե լիագումար նիստում, այլ փակ լսումների ընթացքում. ԱԺ նախագահ

ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյան, արխիվ
44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցը կքննարկվի ոչ թե լիագումար նիստում, այլ փակ լսումների ընթացքում, «Ազատությանը» հայտնեց Ազգային ժողովի նախագահը։

«Տեղի կունենան փակ լսումներ, և փաստաթուղթը կներկայացվի հենց այդ ձևաչափով, քիչ առաջ ենք խորհրդում քննարկել և նման որոշում ընդունել», - նշեց Ալեն Սիմոնյանը։

Խորհրդարանի խոսնակի խոսքով, ինչպես արդեն ասվել է՝ զեկույցը լիագումար մտցնելու իրավական հիմքեր չկան։

Որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցն Ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգ չի մտնելու, Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել էր նախօրեին:

Ազգային ժողովի նախագահի որոշումից վրդովված էր 2020 թվականի պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը:

Ալեն Սիմոնյանը վստահեցրել էր՝ կքննարկեն զեկույցին այլ ձևաչափով անդրադառնալու որևէ տարբերակ:

