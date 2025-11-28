Օրբանը ժամանել է Կրեմլ՝ Պուտինի հետ բանակցությունների

Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ժամանել է Կրեմլ, որտեղ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ տեղի կունենան բանակցություններ:
Ռուսական ՏԱՍՍ-ի փոխանցմամբ՝ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը և փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը կմասնակցեն Կրեմլում կայանալիք Պուտինի և Օրբանի հանդիպմանը:
Հունգարական պատվիրակության կազմում կլինի նաև արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն։
Ավելի վաղ Հունգարիայի վարչապետը հայտարարել էր. - «Ես գնում եմ (Մոսկվա), որպեսզի համոզվեմ, որ Հունգարիայի էներգամատակարարումն ապահովված կլինի այս ձմռանը և հաջորդ տարի»,- ասել է Օրբանը:
Հարցին, թե արդյոք Ուկրաինայում խաղաղության ջանքերը նույնպես կլինեն օրակարգում, Օրբանը պատասխանել է. «Մենք դժվար թե կարողանանք խուսափել դրանից»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի միջև Վաշինգտոնում ամսվա սկզբին տեղի ունեցած հանդիպումից հետո Սպիտակ տան պաշտոնյան հայտարարեց, որ Ռուսական նավթ և գազ ներմուծող հունգարական ընկերությունները հաջորդ տարի չեն ենթարկվի ԱՄՆ պատժամիջոցներին: