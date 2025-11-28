Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Օրբանը կայցելի Մոսկվա՝ հանդիպելու Պուտինին

Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հայտարարել է, որ այսօր Մոսկվայում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ՝ Հունգարիա նավթի և գազի մատակարարման, ինչպես նաև Ուկրաինայում խաղաղության ջանքերի վերաբերյալ քննարկումների համար։

«Ես գնում եմ (Մոսկվա), որպեսզի համոզվեմ, որ Հունգարիայի էներգամատակարարումն ապահովված կլինի այս ձմռանը և հաջորդ տարի»,- ասել է Օրբանը:

Հարցին, թե արդյոք Ուկրաինայում խաղաղության ջանքերը նույնպես կլինեն օրակարգում, Օրբանը պատասխանել է. «Մենք դժվար թե կարողանանք խուսափել դրանից»։

Ռուսական ՏԱՍՍ-ի փոխանցմամբ՝ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է, որ Ռուսաստանի նախագահն այսօր Մոսկվայում բանակցություններ կվարի Հունգարիայի վարչապետի հետ:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի միջև Վաշինգտոնում ամսվա սկզբին տեղի ունեցած հանդիպումից հետո Սպիտակ տան պաշտոնյան հայտարարեց, որ Ռուսական նավթ և գազ ներմուծող հունգարական ընկերությունները հաջորդ տարի չեն ենթարկվի ԱՄՆ պատժամիջոցներին:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG