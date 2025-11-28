Օրբանը կայցելի Մոսկվա՝ հանդիպելու Պուտինին

Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հայտարարել է, որ այսօր Մոսկվայում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ՝ Հունգարիա նավթի և գազի մատակարարման, ինչպես նաև Ուկրաինայում խաղաղության ջանքերի վերաբերյալ քննարկումների համար։
«Ես գնում եմ (Մոսկվա), որպեսզի համոզվեմ, որ Հունգարիայի էներգամատակարարումն ապահովված կլինի այս ձմռանը և հաջորդ տարի»,- ասել է Օրբանը:
Հարցին, թե արդյոք Ուկրաինայում խաղաղության ջանքերը նույնպես կլինեն օրակարգում, Օրբանը պատասխանել է. «Մենք դժվար թե կարողանանք խուսափել դրանից»։
Ռուսական ՏԱՍՍ-ի փոխանցմամբ՝ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է, որ Ռուսաստանի նախագահն այսօր Մոսկվայում բանակցություններ կվարի Հունգարիայի վարչապետի հետ:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի միջև Վաշինգտոնում ամսվա սկզբին տեղի ունեցած հանդիպումից հետո Սպիտակ տան պաշտոնյան հայտարարեց, որ Ռուսական նավթ և գազ ներմուծող հունգարական ընկերությունները հաջորդ տարի չեն ենթարկվի ԱՄՆ պատժամիջոցներին: