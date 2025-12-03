Մատչելիության հղումներ

Օկուպացված տարածքների ազատագրումը կարմիր գիծ է. Կոբախիձե

Վրաստանի կառավարությունը զիջումների չի գնա տարածքային ամբողջականության հարցում, օկուպացված տարածքների ազատագրումը կարմիր գիծ է, հայտարարել է վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։

Մինչ այդ ռուսական «Իզվեստիա»-ն, հղում անելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության իր դիվանագիտական աղբյուրներին գրել էր, թե Մոսկվան դեռևս չի տեսնում Վրաստանի հետ քաղաքական երկխոսությունը վերսկսելու նախադրյալներ, քանի որ «Վրացական երազանքը» շարունակում է Միխեիլ Սաակաշվիլիի գիծը՝ «դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումը կապելով Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչումից հրաժարվելու հետ»։

«Սա պահանջ է, որը վնասակար է հենց Վրաստանի համար և անիրատեսական: Մոսկվան ընդգծել է, որ հանրապետությունների պետականությունը ճանաչելու որոշումներն անշրջելի են», - «Իզվեստիա»-ին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության աղբյուրը։

