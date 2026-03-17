Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Լոնդոն՝ վարչապետ Քիր Սթարմերի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպելու։
Նախատեսվում է, որ Զելենսկին նաև կհանդիպի թագավոր Չարլզի հետ Բուքինգհեմյան պալատում, ելույթ կունենա բրիտանական խորհրդարանում։
Դաունինգ սթրիթն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Մեծ Բրիտանիան և Ուկրաինան պատրաստվում են համաձայնություն կնքել՝ անօդաչուներից եկող սպառնալիքներին դիմակայելու համար։
Լոնդոնյան հանդիպումներից հետո Զելենսկին վաղը կմեկնի Իսպանիա։
Եվրոպական այս այցերը տեղի են ունենում մի փուլում, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանակավորապես՝ 30 օրով թույլ է տվել գնել ռուսական նավթը՝ խորացնելով մտավախությունները, որ Կրեմլը կարող է մերձավորարևելյան պատերազմից հետո ամրապնդել դիրքերը։