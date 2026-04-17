Փաշինյանը եզրափակիչ ելույթը նվիրեց «նախկիններին», պնդեց՝ անցողիկ շեմը չպետք է հաղթահարեն

Խորհրդարանում կառավարության 2021-2026 թթ-ի ծրագրի անցած տարվա կատարողականի քննարկումից հետո իր եզրափակիչ ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց՝ նախկին-ներկա բանավեճը հաղթահարելու մի տարբերակ կա. «Դրա համար 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում «Ուժեղ Հայաստանը», «Հայաստան» դաշինքն ու ԲՀԿ-ն պետք է անցողիկ շեմը չհաղթահարեն:
«Էն քաղաքական ուժերը, որոնք հանդես են գալիս ժողովրդին անվանելով «ժեխ», «շուն-շանգյալ», «բոշա»...այսինքն՝ իրենք մարտահրավեր են նետում, որ իրենց ձայն տվող մարդը պետք է ինքն իրեն հայտարարագրի որպես «ժեխ», «շուն-շանգյալ», «բոշա»: ՀՀ քաղաքացին պետք է որոշի՝ այդ մարտահրավերը ընդունում է, թե ոչ»:
Ընդդիմությունից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դահլիճում լսում են միայն «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն ու Արթուր Խաչատրյանը։
Փաշինյանը հայտարարեց՝ իր ղեկավարած իշխանությունը երկիրը դուրս է բերել թակարդից. «Այն թակարդից, որի մեջ մենք մտել ենք Ղարաբաղի շարժումով և որի մեջ պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունները մեզ անընդհատ մտցրել են ու պահել են փակուղում»:
Վարչապետը կրկին նշեց՝ պատերազմի պատճառը եղել է Ղարաբաղյան շարժումը. «Ղարաբաղյան շարժումը չկա, ուրեմն պատերազմ չկա: Սա է ամբողջ խնդիրը: Եվ մենք գիտակցված գնացել ենք այդ ճանապարհով»:
«Այս քննարկման արդյունքում արձանագրվեց երկու բան՝ առաջինը, որ խաղաղությունը վերանայելը պատերազմի եռագլուխ կուսակցության, որը ձևավորված է նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից, հիմնական ու առանցքային խնդիրն է»,- հայտարարեց Փաշինյանը: