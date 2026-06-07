«Ընտրությունները չեն ենթադրում կազինո, դրանք քաղաքական պայքար են ենթադրում». Հարությունյան

«Որևէ քաղաքական ճնշման մասին խոսք այստեղ չի կարող լինել, մարդիկ կոնին մեծ փող են դրել և դրա համար պիտի պատժվեն, որովհետև ընտրությունները չի ենթադրում կազինո, ընտրությունները ենթադրում են քաղաքական պայքար, որին կմասնակցեն քաղաքական ուժերը և կշահեն կամ չեն շահի քաղաքացիների քվեն»,- այսօրվա հրավիրված ասուլիսում «Ազատության» հարցին ի պատասխան ասաց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։
Խոսելով ընտրությունների ընթացքից՝ Հարությունյանը նշեց, որ այն «շատ լավ» են գնահատում, միևնույն ժամանակ ընդգծելով.- «Արձանագրում ենք, որ որոշ գործընկերներ, լրատվամիջոցներ ավելորդ աժիոտաժ են ստեղծում ընտրությունների շուրջ»։
«Քաղաքացիական պայմանագրից» Արուսյակ Ջուլհակյանն էլ ասաց. «Ընտրակաշառքի միջոցով իշխանության զավթման փորձը խաթարելու ենք և թույլ չենք տալու վերադարձ նախկին արատավոր բարքերին»։
Անդրադառնալով ընտրողների ակտիվությանը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն ասաց.
«Մենք կարծում ենք, որ դա հիմնականում գործող կառավարության աշխատանքի գնահատականն է։ Բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ նաև ավելացել է այն գործոնը, որ մեր քաղաքացիները, որոնք երբեմն անտարբերություն են ունենում ընտրությունների նկատմամբ, գնացել են ընտրության, որովհետև տեսել են, որ ինչ-որ օտար ուժեր մեր երկքաղաքացիներին ու քաղաքացիներին օգտագործելով՝ փորձում են քաղաքական իրավիճակ փոխել ՀՀ-ում։ Մարդը վեր է կացել տնից ու ասել է՝ ես եմ որոշող քաղաքացին և գնալու եմ քվեարկեմ։ Չեմ բացառում, որ այս ակտիվության մեջ որոշ տոկոս կարող է լինել նաև ապօրինի գործունեությունը»։
Ժամը 14-ի դրությամբ 2 միլիոն 503 հազար 976 ընտրողների 33.84 տոկոսն է մասնակցել քվեարկությանը, հայտարարել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը:
2021 թվականի ընտրություններին նույն ժամի դրությամբ քվեարկել էր 26.82 տոկոսը: