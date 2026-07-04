Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ընդդիմադիրները հայտարարում են «դիմադրության նոր փուլի, քննարկումները շարունակելու» մասին

Ընդդիմության բողոքի ակցիան ԿԸՀ-ի առջև, հունիսի 14,2026թ.
Ընդդիմության բողոքի ակցիան ԿԸՀ-ի առջև, հունիսի 14,2026թ.

Սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշումից հետո, որով մերժեց հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու ընդդիմության դիմումները և ուժի մեջ թողեց ԿԸՀ որոշումը, ընդդիմադիր 5 ուժեր հայտարարեցին՝ «Սահմանադրական դատարանի այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ նոր՝ ավելի համակարգված, ինստիտուցիոնալ և լայնածավալ քաղաքական դիմադրության փուլի սկիզբը»:

Ընդդիմադիր 5 ուժերի տարածած հայտարարությունում նշվում է, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումը «չի լուծում ձևավորվող իշխանության լեգիտիմության հարցը, չի սրբագրում ընտրական կեղծիքներն ու չի վերացնում զանգվածային ընտրախախտումները և չի լուծում երկրում առկա խորքային քաղաքական ու իրավական ճգնաժամը»:

Համատեղ հայտարարություն տարածած 5 ուժերն են՝ Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած «Ուժեղ Հայաստան»-ը, Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած «Հայաստան» դաշինքը, Գագիկ Ծառուկյանի «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը, «Հայ ազգային կոնգրեսը» և «Ազգային-ժողովրդավարական բևեռ» համահայկական կուսակցությունը:

Այս քաղաքական ուժերը հայտարարում են. «Վերջին իրավական ատյանի կողմից խախտումների արձանագրումից ուղիղ հրաժարվելը խորացնում է երկրում առկա ճգնաժամը, չի նպաստում ներազգային համերաշխության մթնոլորտի ձևավորմանը և պայքարը տեղափոխում է քաղաքական դիմադրության դաշտ»:

Գործող իշխանության հեռացումը պահանջող ուժերը նաև հայտնել են, թե «ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջև անելիքների վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են»:

«Ազատության» տեղեկություններով խորհրդարան անցած ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները որոշել են վերցնել մանդատները: Տեղեկությունը փորձեցինք ճշտել այդ ուժերից: «Հայաստան» խմբակցության անդամ Ագնեսա Խամոյանը միայն ասաց ՝ մանդատներ վերցնել-չվերցնելու վերաբերյալ հայտարարություն կանեն վաղը։

Հինգ ուժերի այսօրվա համատեղ հայտարարությունում նշում են, որ օգտագործելու են «օրենսդրական, հանրային և քաղաքական բոլոր միջոցները՝ թույլ չտալու Մայր օրենքի փոփոխությունը»:


XS
SM
MD
LG