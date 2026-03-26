Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հասարակություն

Վրիպա՞կ, թե՞ օրենքի տառը. Աշոտ Բլեյանն ու նախարարությունը համաձայնության չեն գալիս

«Կարող ե՞ք ասել, թե 71 տարեկանում՝ իմ ուժերի ծաղկման շրջանում, կրթահամալիրի էս բեղուն շրջանում, սա ասում եմ ամենայն սիրով, ինչ՞ մենք պիտի ընկնենք դատական քաշքշուկի մեջ», - հայտարարում է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը:

200 միլիոն դրամով պակաս պետական ֆինանսավորում՝ Բլեյանի հիմնադրած կրթահամալիրին: Նույնը եղել է նաև անցած տարի:

Փող չունենալու պատճառով «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ավելի քան 400 աշխատողները մարտին աշխատավարձ չեն ստացել: Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հրաժարվում է ստորագրել կրթահամալիրի այս տարվա ծախսերի նախահաշիվը, ինչի հետևանքով էլ Հայաստանում հեղինակային կրթություն ապահովող դպրոցը կանգնել է ֆինանսական խնդրի առջև:

«2006 թվականից մինչև 2024 թվականը գնում է կրթական համակարգը ֆինանսավորման՝ բոլորի կողմից ընդունված կարգերով, մենք էդպիսի ֆինանսական կազմակերպման կարգը ներկայացրել ենք, հրապարակել ենք, ու մեկ էլ հանկարծ՝ միջամտություն ... Ո՞րն է բանը, ի՞նչ է փոխվել», - նշեց Բլեյանը:

Փոխվել է կարգը, «Ազատության» հետ զրույցում նշում է նախարարության հանրակրթության վարչության պետը: Թամարա Սարգսյանի խոսքով՝ այս մասին կրթահամալիրում տեղյակ են:

«Երևի թե դժվարանամ հիշել, թե քանի ենք ունեցել հանդիպումներ այդ հարցի շուրջ, և կդժվարանամ նշել, թե քանի անգամ է ներկայացվել շատ հստակ և մանրամասն պարզաբանում այս կարգավորման նկատմամբ: Որովհետև ամեն բան շատ հստակ է, և որևէ մարդ չի կարող Կառավարության որոշումը շրջանցելով հաստատության համար սահմանել այլ դրույքաչափ՝ այն դրույքաչափը, որը հաստատությունը առաջարկում է կամ պատկերացնում է», - ասաց պաշտոնյան:

Թամարա Սարգսյանը պարզաբանում է, որ 2023 թվականի սեպտեմբերից աշակերտ թվով ֆինանսավորումից անցում են կատարել ըստ դասարանների ֆինանսավորման: Ըստ այդմ՝ սահմանվել է մեկ ուսուցչի վճարման դրույքի չափը: Նաև նշվել է, որ 2021-ի սեպտեմբերի դրությամբ գործող դրույքաչափը, եթե անգամ բարձր է Կառավարության սահմանածից, պահպանվում է: Աշոտ Բլեյանի հիմնադրած կառույցը այդ չափը սահմանել է 140 հազար դրամ, իրենք էլ հաշվարկներն ըստ դրա են արել: Բայց այս տարվա նախահաշվում կրթահամալիրը նախարարությանն է ներկայացրել է այլ՝ ավելի մեծ գումար՝ 160 հազար դրամ:

«Մի քիչ դժվար է էդ մոտեցումը ընդունել, որովհետև կան տարբեր տարիներին հաստատված տարիֆիկացիաներ», - ասաց Սարգսյանը:

Չնայած նախարարությունում պնդում են, որ շարժվում են օրենքով և ժամանակին կրթահամալիրի ներկայացրած թվերով, Աշոտ Բլեյանն այսօր լրագրողներին պարզաբանում էր, թե ինչու են ժամանակին ներկայացրել հենց այն թիվը՝ 140 հազար դրամը, որով էլ այսօր առաջնորդվում է նախարարությունը. - «Վրիպակ է եղել՝ ամենասովորական աշխատանքային վրիպակ, որը որևէ հետևանք չէր ունեցել»:

Մինչ Բլեյանն ու մյուսները պնդում են, որ տեխնիկական վրիպակի պատճառով է այս թնջուկը ստեղծվել, և որ այս նոր կարգից հետո անգամ նախարարությունն իրենց վճարել է ավելի շատ, քան այսօր է պատրաստ վճարել, նախարարության հանրակրթության վարչության պետը հակառակն է ասում՝ նոր կարգից հետո վճարել են հենց նրանց ներկայացրած 140 հազար դրամի չափով. - «23 թվականին էլ է 140 հազարով եղել»:

Նաև պետական բյուջեից սնվող կրթական հաստատության ֆինանսական խնդիրներն այսքանով չեն վերջանում: Իր կազմում մի քանի դպրոց, քոլեջ ունեցող համալիրը նախարարությունը դիտարկում է որպես մեկ միավոր և վճարում ըստ դրա: Հակառակ դեպքում ավելի շատ գումար կհատկացներ: Նախարարությունում վստահեցնում են՝ պարզապես պետք դրանք գրանցեն, ու խնդիրը կլուծվի:

Աշոտ Բլեյանը չի կարծում, որ այս ֆինանսական պատմության հետևում կա քաղաքական ենթատեքստ, պնդում է՝ ոչ կուսակցական է, ոչ էլ քաղաքական գործիչ: Անհանգիստ է՝ վճարված չեն կոմունալները, սաների սննդի ծախսերը: Չնայած այս խնդիրներին՝ չեն դադարեցրել աշխատանքը: Այսօր էլ ստացել են նախարարության առաջարկը՝ հինգ ամսվա գումար ստանալ նրանց սահմանած տարբերակով, դեռ քննարկում են:


XS
SM
MD
LG