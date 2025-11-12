Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վրաստանում կործանված օդանավի սև արկղը հայտնաբերվել է. Էրդողան

Վրաստան - Օդանավի աղետի վայրում, Սիղնաղի, 12-ը նոյեմբերի, 2025թ.
Վրաստան - Օդանավի աղետի վայրում, Սիղնաղի, 12-ը նոյեմբերի, 2025թ.

Թուրքիայի իշխանությունները հայտնաբերել են երեկ կործանված ռազմական բեռնատար ինքնաթիռի սև արկղը, հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը՝ հավելելով, որ քննությունը շարունակվում է՝ վթարի պատճառը պարզելու համար։

C-130 ինքնաթիռը, որն Ադրբեջանից ուղևորվում էր Թուրքիա, աղետի է ենթարկվել երեկ՝ Վրաստանի տարածքում, ինքնաթիռում գտնվող բոլոր 20 թուրք զինծառայողները զոհվել են։ Նրանցից երկուսի դիերը դեռ չեն հայտնաբերվել։

Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիայից 46-հոգանոց խումբ է ուղարկվել՝ վրացական իշխանությունների հետ միասին որոնողական-փրկարարական գործողություններ իրականացնելու համար։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG