Վրաստանում կործանված օդանավի սև արկղը հայտնաբերվել է. Էրդողան

Թուրքիայի իշխանությունները հայտնաբերել են երեկ կործանված ռազմական բեռնատար ինքնաթիռի սև արկղը, հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը՝ հավելելով, որ քննությունը շարունակվում է՝ վթարի պատճառը պարզելու համար։
C-130 ինքնաթիռը, որն Ադրբեջանից ուղևորվում էր Թուրքիա, աղետի է ենթարկվել երեկ՝ Վրաստանի տարածքում, ինքնաթիռում գտնվող բոլոր 20 թուրք զինծառայողները զոհվել են։ Նրանցից երկուսի դիերը դեռ չեն հայտնաբերվել։
Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիայից 46-հոգանոց խումբ է ուղարկվել՝ վրացական իշխանությունների հետ միասին որոնողական-փրկարարական գործողություններ իրականացնելու համար։