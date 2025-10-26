Վրաստանում երեք օրվա ընթացքում 60 մարդ է ձերբակալվել հանրահավաքներին առնչվող օրենքները խախտելու համար

Վրաստանի Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ վերջին երեք օրվա ընթացքում վաթսուն մարդու է ձերբակալվել «Վրացական երազանք» կուսակցության կողմից խստացված՝ հավաքների ազատությունը սահմանափակող օրենքները խախտելու համար։
«Վերջին երեք օրերի ընթացքում Ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները ձերբակալել են 60 ցուցարարի՝ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի համաձայն՝ հավաքների և ցույցերի անցկացման կանոնները խախտելու համար», - ասվում է նախարարության հայտարարության մեջ։
Գերատեսչությունը նշում է, որ պարեկային ոստիկանության աշխատակիցները բազմիցս կոչ են արել ցուցարարներին «զերծ մնալ անօրինական գործողություններից»: Սակայն ցուցարարները չեն ենթարկվել ոստիկանության հրամաններին՝ կրկին փակելով ճանապարհն ու խոչընդոտելով երթևեկությունը։
«Մենք կրկին կոչ ենք անում ցուցարարներին զերծ մնալ անօրինական գործողություններից, հակառակ դեպքում՝ նրանք կենթարկվեն իրավական պատասխանատվության», - ընդգծել է նախարարությունը։
Չնայած խստացված օրենքին, որը նախատեսում է մինչև 15-օրյա կալանք «ճանապարհը անօրինական կերպով փակելու» կամ հանրահավաքի ժամանակ դեմքը թաքցնելու համար, իսկ կրկնակի խախտումների համար՝ քրեական պատասխանատվություն և մինչև մեկ տարի ազատազրկում, ցուցարարները շարունակում են հավաքվել Վրաստանի խորհրդարանի դիմաց և փակել ճանապարհները:
Վրաստանում լայնածավալ ակցիաները մեկնարկեցին 2024 թվականի նոյեմբերի 28-ին՝ ԵՄ-ին անդամակցության շուրջ բանակցությունները սառեցնելու «Վրացական երազանքի» որոշումից հետո։