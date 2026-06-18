Վրաստանի քաղաքացին կասկածվում է ռուս ընդդիմադիրի սպանության մեջ

Լեհաստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է օրերս երկրի տարածքում սպանված ռուս ընդդիմադիր ծաղրանկարիչ Սեմյոն Սկրեպեցկու դեմ հարձակման մեջ կասկածվող անձին։ Այս մասին X-ի իր օգտահաշվում գրել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը՝ հատուկ ընդգծելով, որ կասկածյալը Վրաստանի անձնագիր ունի։
«Լյուբլինի երկրամասի ոստիկանությունն ու Ներքին անվտանգության գործակալությունը այժմ փորձում են պարզել սպանության պատվիրատուներին»,- գրել է Տուսկը։
Սկրեպեցկին (իսկական անունը՝ Ռոբերտ Կուզովկով) սպանվել էր հունիսի 15-ին Բելա-Պոդլյասկա քաղաքի ավտոկայանատեղիներից մեկում։
Նա հայտնի էր Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարներին և Չեչնիայի առաջնորդ Ռամզան Կադիրովին պատկերող ծաղրանկարներով։