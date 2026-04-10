Վաշինգտոնը Իրաքից պահանջում է քայլեր՝ Իրանի հետ կապված զինված խմբերի դեմ

Պետդեպարտամենտի փոխքարտուղար Քրիստոֆեր Լանդաուն ապրիլի 9-ին կանչել է Իրաքի դեսպան Նիզար Խիրուլլահին՝ արտահայտելու ԱՄՆ կառավարության խիստ դատապարտումն Իրանի հետ կապված զինված խմբավորումների կողմից Իրաքի տարածքից իրականացված ահաբեկչական հարձակումների վերաբերյալ, որոնք ուղղված էին ԱՄՆ դիվանագիտական անձնակազմի և հաստատությունների դեմ, ներառյալ ապրիլի 8-ին Բաղդադում ԱՄՆ դիվանագետների վրա իրականացված հարձակումը։
Փոխքարտուղարն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի ԱՄՆ շահերի դեմ ուղղված հարձակումները և ակնկալում է, որ Իրաքի կառավարությունն անհապաղ անհրաժեշտ բոլոր միջոցները կձեռնարկի՝ Իրաքում Իրանի հետ կապված զինված խմբավորումները վերացնելու համար։
