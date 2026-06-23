Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ծեծկռտուք՝ Երևանի ավագանու նիստին

Երևանի ավագանու նիստի ընթացքում իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցություններն այսօր ելույթ ունենալիս խոսում էին հունիսի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից, միմյանց հասցեին մեղադրանքներ էին հնչում. ընդդիմությունը մեղադրում էր իրենց «մանդատները գողանալու մեջ», իշխանությունից հակադարձում՝ «դուք այդ լեգիտիմությունը չունեիք, որ ձեզնից գողանային»։

Այնուհետև իրավիճակը լարվեց ավագանու ընդդիմադիր և իշխանական անդամների միջև, ընդհուպ ծեծկռտուք տեղի ունեցավ, միմյանց հասցեին վիրավորանքներ հնչեցին։ Մանրամասները՝ տեսանյութում.


XS
SM
MD
LG