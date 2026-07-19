Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

Ծառուկյանի փակ բիզնեսները, Սոկոլովի նշանակումը, Բաքվի սպառնալիքը, Երևան-Մոսկվա հարաբերությունները

Armenia- A collage summarizing the week, featuring Armenian Prime Minister Nikol Pashinian, Azerbaijani President Ilham Aliyev, and Prosperous Armenia Party leader Gagik Tsarukian, undated
Armenia- A collage summarizing the week, featuring Armenian Prime Minister Nikol Pashinian, Azerbaijani President Ilham Aliyev, and Prosperous Armenia Party leader Gagik Tsarukian, undated

Պետությունն այս շաբաթ որոշեց ուղղակի կառավարում հաստատել Ծառուկյանին պատկանող Արարատի ցեմենտի գործարանում։ Հինգշաբթի օրը հայտնի դարձավ,որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն բավարարել է Դատախազության՝ ոչ միայն «Արարատցեմենտին» այլև Ծառուկյանի ողջ ունեցվածքին վերաբերող հայցը։

Զուգահետ, կտրուկ աճում է մեկ այլ գործարարի՝ Հայաստանի խոշորագույն բջջային օպերատոր «Վիվա Արմենիայի» գործող և Թեղուտի հանքավայրի ապագա սեփականատիրոջ ազդեցությունը։ Այս շաբաթ հաղորդվեց, որ Հայաստանով անցնող TRIPP + առևտրային հիմնադրամը կղեկավարի ԽՍՀՄ-ում ծնված, Չիկագո տեղափոխված ամերիկացի ներդրող Կոնստանտին Սոկոլովը:

Այս պահին այդ հիմնադրամում մոտ 200 միլիոն դոլար կա։ Ռուս-ամերիկյան գործարարի համար, սակայն, դա այնքան էլ մեծ գումար չէ։ Սոկոլովն անցած տարի իր անձնական միջոցներից մոտ 100 միլիոն դոլար էր նվիրաբերել Չիկագոյի համալսարանին։

Մանրամասները՝ տեսանյութում.

XS
SM
MD
LG