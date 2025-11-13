Թրամփը ստորագրել է շաթդաունն ավարտող օրենքը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չորեքշաբթի օրը ստորագրել է օրենքը, որը դադարեցնում է ԱՄՆ պատմության մեջ ամենաերկար շաթդաունը:
Մի քանի ժամ առաջ Ներկայացուցիչների պալատը կողմ էր քվեարկել դադարեցված պարենային օգնությունը վերսկսելու, հարյուր հազարավոր դաշնային աշխատողների աշխատավարձերը վճարելու և օդային երթևեկության կառավարման համակարգը վերականգնելու օգտին:
Շաթդաունը տևեց 43 օր:
«Մենք երբեք թույլ չենք տա, որ դա կրկնվի», - հայտարարել Է Թրամփը օվալաձև սենյակում ստորագրման արարողության ժամանակ, որը նա օգտագործել է դեմոկրատներին քննադատելու համար: