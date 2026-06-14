Թրամփը Պուտինին հայտնել է, որ Ուիթքոֆը և Քուշները շուտով կայցելեն Ռուսաստան. Ուշակով

Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև այսօր տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ ԱՄՆ ներկայացուցիչներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները կայցելեն Ռուսաստան, փոխանցում է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։
Զրույցը տևել է մոտ մեկ ժամ, հաղորդվում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ասել է, որ Ուկրաինայում հակամարտության դադարեցումը կենսական նշանակություն ունի, և, որ նա պատրաստ է օգնել:
Երկու նախագահները խոսել են նաև Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի և ԱՄՆ-ի ու Իրանի միջև նախապատրաստվող փոխըմբռնման հուշագրի մասին։
Ուշակովն ասել է, որ Թրամփը Պուտինին հայտնել է, որ Իրանի հետ հակամարտության դադարեցման վերաբերյալ համաձայնագիրը գրեթե ավարտված է, Կրեմլի առաջնորդն էլ գոհունակություն է հայտնել, որ ռազմական գործողությունները կդադարեն։
«Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ համաձայնությունը մոտ է, և ինքը հույս ունի, որ բարդ, սակայն ի վերջո հաջողությամբ ավարտվող բանակցությունների արդյունքները շուտով կարող են հրապարակվել», - ասել է Ուշակովը։
Ուշակովի խոսքով՝ Պուտինը գոհունակություն է հայտնել, որ ամերիկա-իրանական հակամարտությունը, դատելով իրավիճակից, հաջողվում է զսպել։