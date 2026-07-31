Թրամփը նիստ է հրավիրել՝ Իրանի և բենզինի գների հարցերով

ԱՄՆ նախագահը կառավարության նիստ է հրավիրել՝ քննարկելու Իրանի հետ պատերազմն ու բենզինի գների աճը, որոնք սպառնում են հանրապետականների դիրքերին նոյեմբերին կայանալիք Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում։
Թրամփի վարչակազմը շարունակում է հարվածել Իրանի թիրախներին։ Պատերազմը շարունակվում է արդեն հինգ ամիս, թեև ԱՄՆ նախագահը սկզբում ենթադրում էր, որ այն կտևի ընդամենը մի քանի շաբաթ։
Պատերազմի հետևանքով բենզինի գները կտրուկ աճել են, ինչը բացասաբար է անդրադարձել նախագահի վարկանիշի վրա։
Reuters/Ipsos-ի այս շաբաթ հրապարակած հարցման համաձայն՝ ամերիկացիների միայն յուրաքանչյուր երրորդն է աջակցում պատերազմին, ինչը հակամարտության սկզբից ի վեր գրանցված ամենացածր ցուցանիշն է։
Պատերազմի ազդեցությունն ԱՄՆ տնտեսության վրա մտահոգություն է առաջացնում նաև հանրապետականների շրջանում, որոնք անհանգստությամբ են սպասում նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններին՝ մտավախություն ունենալով, որ դեմոկրատները կփորձեն խլել վերահսկողությունը ԱՄՆ Կոնգրեսում։