Թրամփը հետաձգում է Իրանի դեմ այսօր ծրագրված նոր հարվածները

Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Պարսից ծոցի մի քանի երկրի խնդրանքով հետաձգում է Իրանի դեմ այսօր ծրագրված նոր հարվածները, որպեսզի հնարավորություն տրվի բանակցություններով լուծել հակամարտությունը:
Ըստ ԱՄՆ նախագահի՝ Կատարի, Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների առաջնորդներն իրեն հորդորել են չշտապել հարձակման հարցում և պնդել, որ կկնքվի համաձայնագիր, որը «շատ ընդունելի» կլինի ԱՄՆ-ի համար:
«Բայց ես զինվորականներին հանձնարարել եմ պատրաստ լինել ցանկացած պահի անցնել Իրանի դեմ ամբողջական, լայնածավալ հարձակման, եթե ընդունելի գործարք չկնքվի», - սոցցանցում զգուշացրել է Թրամփը։ Ընդորում, ցանկացած գործարքով Իրանին կարգելվի միջուկային զենք ձեռք բերել, շեշտել է նա:
Լրագրողների հետ զրույցում էլ Թրամփն ասել է, որ Ծոցի այս երկրները կապի մեջ են ամերիկյան և իրանական կողմերի հետ, ու եթե Թեհրանը համաձայնի գործարքի, որով կհրաժարվի միջուկային զենքից, ԱՄՆ-ն ևս բավարարված կլինի: Ըստ նրա՝ գործարքի հասնելու մեծ հավանականություն կա:
«Եվ, կարծես, շատ մեծ հավանականություն կա, որ նրանք կկարողանան ինչ-որ բանի հասնել։ Եթե մենք կարողանանք դա անել առանց Իրանին ռմբակոծելու, ես շատ ուրախ կլինեմ», - նշել է ԱՄՆ նախագահը։
Թեհրանը Վաշինգտոնից պահանջում է դադարեցնել պատերազմը և վերացնել պատժամիջոցները
Ըստ իրանական պաշտոնական IRNA գործակալության՝ Իրանի փոխարտգործնախարարը հայտնել է, որ Թեհրանը Վաշինգտոնին ներկայացրած վերջին առաջարկով պահանջում է դադարեցնել պատերազմը բոլոր ճակատներում, այդ թվում՝ Լիբանանում, ամերիկյան ուժերը դուրս բերել Իրանին մոտ գտնվող տարածքներից, փոխհատուցում տրամադրվի պատերազմի հետևանքով առաջացած ավերածությունների համար: Ըստ Քազեմ Ղարիբաբադիի՝ Թեհրանը Վաշինգտոնից պահանջում է վերացնել պատժամիջոցները, ապասառեցնել իրանական սառեցված միջոցները և դադարեցնել երկրի ծովային շրջափակումը:
Իրանի նախագահը հայտարարել էր, որ Թեհրանը երբեք չի հրաժարվի իր իրավունքներից: Մասուդ Փեզեշքիանը սոցցանցում գրել է, որ «երկխոսությունը չի նշանակում հանձնվել» և խոստացել է պաշտպանել երկրի շահերը։ «Մենք մինչև վերջ կծառայենք ժողովրդին, կառաջնորդվենք տրամաբանությամբ և գործի կդնենք մեր ողջ ուժն ու կպաշտպանենք Իրանի շահերն ու պատիվը», - գրել է նա։
Իրանի արտգործնախարարն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի «հակասական և առավելապաշտական վարքագիծը» լրջորեն խոչընդոտում է դիվանագիտությանը: Իրանական ISNA գործակալության փոխանցմամբ՝ Պակիստանի ներքին գործերի նախարարի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպմանը Աբբաս Արաղչին ասել է, որ Իրանը չի վստահում ԱՄՆ-ին՝ նախկինում խոստումները չպահելու պատճառով: Արաղչին նաև նշել է, որ Թեհրանը նստել է բանակցությունների՝ ակնկալելով, որ Վաշինգտոնը «պատասխանատու մոտեցում» կցուցաբերի։
Հորմուզի նեղուցի և իրանական նավահանգիստների շրջափակումը շարունակվում է
Ու մինչ պարզ չէ, թե արդյոք կողմերին կհաջողվի համաձայնության գալ, շարունակվում է Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի և ԱՄՆ-ի կողմից իրանական նավահանգիստների շրջափակումը: Իրանը հայտարարել է, որ Պարսից ծոցի գործերի նորաստեղծ վարչությունը պատասխանատու կլինի նեղուցի համար:
ՄԱԿ-ի փոխխոսնակն ասել է, որ Հորմուզով ապրանքների տեղափոխման սահմանափակումները կարող են գլոբալ լուրջ հետևանքներ ունենալ, իսկ ապագայում նաև հանգեցնել պարենային ճգնաժամի։ Ֆարհան Հաքը կոչ է արել ապահովել նեղուցով ազատ նավարկությունը:
«Ի վերջո, մենք ուզում ենք համոզվել, որ բաց ծովում և Հորմուզի նեղուցում նավարկության ազատության որևէ սահմանափակում չլինի։ Մենք չենք ցանկանում, որ որևէ կոնկրետ կազմակերպություն սահմանափակի այդ ազատությունը», - ասել է Ֆարհան Հաքը։
Այս ընթացքում Իսրայելը շարունակել է հարվածները Լիբանանի հարավային մի քանի քաղաքների՝ պնդելով, որ թիրախավորում է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքներին: Կա առնվազն մեկ զոհ: