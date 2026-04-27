Թրամփը «չի անհանգստացել» իր մասնակցությամբ միջոցառման ժամանակ կրակոցներից. ինչ է հայտնի

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե Սպիտակ տան թղթակիցների ասոցիացիայի ընդունելության ընթացքում հնչած կրակոցների ժամանակ «չի անհանգստացել», չնայած իշխանությունները կարծում են, որ թիրախում են եղել նախագահը և կառավարության այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
«Ես հասկանում եմ կյանքը։ Մենք ապրում ենք խելագար աշխարհում»,- ասել է Դոնալդ Թրամփը:
Հարցին, թե ինչպես է ստացվել, որ Գաղտնի ծառայությունն առաջինը սրահից տարհանել է փոխնախագահին, Թրամփն ասել է, որ ինքն է ընդդիմացել, քանզի ցանկանում էր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում: «Եվ այդ ժամանակ սկսեցինք գիտակցել, որ գուցե դա լուրջ խնդիր էր»,- պատմել է նա։
«Ցնցող էր, բոլորը թաքստոց էին փնտրում». «Ազատության» Վաշինգտոնի թղթակիցը ներկա է եղել Սպիտակ տան՝ կրակոցներով ընդհատված ընթրիքին, տեսանյութում մանրամասներ է ներկայացնում.
CBS News-ի տրամադրության տակ է հայտնվել մանիֆեստ, որը, ենթադրաբար, պատկանում է կասկածյալ Քոուլ Ալենին: Դրանում 31-ամյա հրաձիգը նշում է, որ ցանկացել է թիրախավորել Թրամփի վարչակազմի անդամներին՝ «ամենաբարձրաստիճանից մինչև ամենացածրաստիճանը»։
Լրագրողը կարդացել է մանիֆեստի այն հատվածը, որում կասկածյալը նշում է, «թե այլևս պատրաստ չեմ թույլ տալ, որ պեդոֆիլը, բռնաբարարը և դավաճանը իմ ձեռքերը կեղտոտեն իրենց հանցագործություններով»՝ ըստ էության, հղում անելով սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էփշտեյնի հետ նրա կապերին: Թրամփը զայրացել է լրագրողի վրա և ամոթանք տվել:
«Ես սպասում էի, որ կկդարդաք դա, քանզի գիտեի, որ կկարդաք, որովհետև դուք... սարսափելի մարդիկ եք։ Այո, նա գրել է դա ... Ես բռնարար չեմ, ես ոչ մեկին չեմ բռնաբարել: Ես մանկապիղծ չեմ .. Դուք պետք է ինքներդ ձեզնից ամաչեք դա կարդալու համար, քանզի ես դրանցից ոչ մեկը չեմ»,- ասել է ԱՄՆ նախագահը:
Մինչ այդ էլ Թրամփը Fox News-ին ասել էր, որ կասկածյալ Քոուլ Թոմաս Ալենը «որոշ ժամանակ մեծ ատելություն է ունեցել իր սրտում» և «խիստ հակաքրիստոնեական» հայացքներ է ունեցել: Նրա ընտանիքը, ըստ ԱՄՆ նախագահի, իմացել է, որ նա «դժվարություններ» ունի։
Տեսախցիկները ֆիքսել են, թե ինչպես է Քոուլ Թոմաս Ալենը միջանցքում վազելով անցնում անվտանգության աշխատակիցների կողքով և կրակոցներ արձակում: Անվտանգության աշխատակիցներից մեկը վիրավորվել է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում: Կրակոցներից հետո միջոցառման սրահում իրարանցում է սկսվում, անվտանգությունն սկսում է արագ տարհանել պաշտոնյաներին: Կասկածյալը տեղում ձերեբակալվել է: Ակնկալվում է, որ նրան մեղադրանք կառաջադրվի այսօր՝ դաշնային սպայի վրա հարձակման և բռնի հանցագործության ժամանակ հրազեն օգտագործելու համար:
Կասկածյալ Քոուլ Թոմաս Ալենը մեխանիկական ինժեներ է, խաղերի մշակող և ուսուցիչ, որը մեխանիկական ճարտարագիտություն է սովորել Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտում: 2024-ի դեկտեմբերին նա ճանաչվել է ամսվա ուսուցիչ: 2025 թվականին ավարտել է Կալիֆոռնիայի պետական համալսարանը՝ ստանալով համակարգչային գիտությունների մագիստրոսի կոչում:
Ընտրողների գրանցման տվյալները ցույց են տալիս, որ կասկածյալը կուսակցական նախընտրություն չունի, սակայն 2024-ի հոկտեմբերին 25 դոլար նվիրաբերել է նախագահի այդ ժամանակվա դեմոկրատ թեկնածու, փոխնախագահ Քամալա Հարիսի քարոզարշավի համար։
Washington Hilton հյուրանոցի միջադեպը, թերևս, Դոնալդ Թրամփի դեմ ուղղված երրորդ մահափորձն է: Նախորդը տեղի էր ունեցել անցած տարվա սեպտեմբերին Ֆլորիդայում ԱՄՆ նախագահի գոլֆի ակումբում: Զինված տղամարդը փորձել էր մոտենալ գոլֆի դաշտին, սակայն Գաղտնի ծառայությունը նկատել էր ու սպանել նրան: 2024 թվականի հուլիսին էլ Փենսիլվանիայի Բատլեր քաղաքում նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ զինված տղամարդը մի քանի կրակոց էր արձակել նրա ուղղությամբ: Գնդակներից մեկը թեթև քերծել էր այն ժամանակ նախագահի թեկնածու Թրամփի աջ ականջը: