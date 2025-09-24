Մատչելիության հղումներ

Թրամփի համոզմամբ՝ Ուկրաինան կարող է վերադարձնել իր ողջ օկուպացված տարածքները

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ, իր համոզմամբ, Ուկրաինան կարող է ետ վերցնել ամբողջ տարածքը, որը գրավել է Ռուսաստանը, և որ Կիևը պետք է այժմ գործի՝ հաշվի առնելով, որ Մոսկվան բախվում է «մեծ» տնտեսական խնդիրների:

«Պուտինն ու Ռուսաստանը մեծ տնտեսական դժվարությունների մեջ են, և հիմա ժամանակն է, որ Ուկրաինան գործի», - գրել է Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում՝ Նյու Յորքում՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Զելենսկիի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո:

Նա շեշտել է, որ տեսնելով, թե ինչ տնտեսական խնդիրներ դեն առաջանում Ռուսաստանում, կարծում է, որ Ուկրաինան՝ Եվրամիության աջակցությամբ, կարող է կռվել և հաղթել՝ ամբողջությամբ վերադարձնելով Ուկրաինան իր սկզբնական վիճակին:

Թրամփն ավելի վաղ առաջարկել էր Կիևին մտածել տարածքներ զիջելու մասին խաղաղություն հաստատելու համար:

