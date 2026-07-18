Թրամփ. ԱՄՆ-ն պետք է ևս մեկ Աշխարհի առաջնություն անցկացնի՝ առանց Մեքսիկայի և Կանադայի

Աշխարհի առաջնության եզրափակիչից առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր ցանկությունն է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները մոտ ապագայում կրկին հյուրընկալի Աշխարհի առաջնությունը։
«Դուք պետք է կրկին ընտրեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները», - ասել է Թրամփը՝ ելույթ ունենալով Թրամփ Թաուերի ներսում կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ «Այս անգամ մենք Կանադային և Մեքսիկային դուրս կթողնենք»։
Այս ամառվա Աշխարհի առաջնության 104 հանդիպումներից 78-ը անցկացվել են ԱՄՆ-ում, այդ թվում՝ քառորդ եզրափակիչ փուլից սկսած բոլոր 12 հանդիպումները։
Թրամփը նաև հայտնել է, որ ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն դիմել է իրեն՝ քննարկելու ապագայում ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև Աշխարհի առաջնությունը համատեղ անցկացնելու հնարավորությունը։
Այս կիրակի տեղի կունենա Աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումը՝ Իսպանիայի և գործող աշխարհի չեմպիոն Արգենտինայի միջև, որին ներկա կլինի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը: