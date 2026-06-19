Թուրքիայում ընդդիմության առաջնորդների են ձերբակալել

Թուրքիայի իշխանությունները ընդդիմության նոր առաջնորդների են ձերբակալել՝ կաշառակերության, պաշտոնական փաստաթղթերի կեղծման, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման մեղադրանքով։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության՝ ոստիկանությունը համաժամանակյա խուզարկություններ է անցկացրել չորս քաղաքներում՝ ձերբակալելով 47 կասկածյալներից 37-ին։
Ձերբակալվածների գերակշռող մասը գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության՝ Ժողովրդահանրապետականի ներկայացուցիչներ են։
Մինչ այդ իրավապահները գործողություններ էին իրականացրել մի շարք քաղաքներում, որոնք 2024-ի ՏԻՄ ընտրություններով անցել էին ընդդիմության վերահսկողության տակ։
Ժողովրդահանրապետականը մեղադրանքները շինծու է որակում և պնդում է, թե այս հետապնդումները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։