Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թուրքիայում ընդդիմության առաջնորդների են ձերբակալել

Թուրքիայի իշխանությունները ընդդիմության նոր առաջնորդների են ձերբակալել՝ կաշառակերության, պաշտոնական փաստաթղթերի կեղծման, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման մեղադրանքով։

Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության՝ ոստիկանությունը համաժամանակյա խուզարկություններ է անցկացրել չորս քաղաքներում՝ ձերբակալելով 47 կասկածյալներից 37-ին։

Ձերբակալվածների գերակշռող մասը գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության՝ Ժողովրդահանրապետականի ներկայացուցիչներ են։

Մինչ այդ իրավապահները գործողություններ էին իրականացրել մի շարք քաղաքներում, որոնք 2024-ի ՏԻՄ ընտրություններով անցել էին ընդդիմության վերահսկողության տակ։

Ժողովրդահանրապետականը մեղադրանքները շինծու է որակում և պնդում է, թե այս հետապնդումները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։


XS
SM
MD
LG