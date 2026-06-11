Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թուրքիայի ու Իսրայելի առաջնորդները կրկին ցեղասպանության մեղադրանքներ են փոխանակել

Թուրքիայի նախագահը մեղադրել է Իսրայելի վարչապետին «Հիտլերի ճանապարհով գնալու» մեջ։ Մինչ այդ էլ Բենյամին Նեթանյահուն էր հայտարարել, թե Էրդողանը «հակասեմիտ բռնապետ» է, որը «ցեղասպանություն» է իրականացրել քրդերի դեմ։

Իսրայելի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները կտրուկ վատթարացել են 2023 թվականի հոկտեմբերից՝ Գազայի պատերազմից ի վեր, և երկու կողմերը պարբերաբար միմյանց հասցեին ցեղասպանության մեղադրանքներ ու հրապարակային վիրավորանքներ են հնչեցնում։

Վերջին հեռակա բանավեճը բռնկվեց երեկ, երբ Էրդողանը հայտարարեց, որ Իսրայելի գործողությունները Լիբանանում և Սիրիայում սպառնալիք են Թուրքիայի անվտանգության համար։

Նեթանյահուն հակադարձեց, հայտարարելով, թե «Հակասեմիտ բռնապետ Էրդողանը, որը ցեղասպանություն է իրականացնում քրդերի դեմ, աջակցում է «Համաս» ահաբեկչական կազմակերպությանը, ճնշում է իր սեփական ժողովրդին և բանտարկում քաղաքական մրցակիցներին, վերջին մարդն է, ով կարող է բարոյականության դասեր տալ Իսրայելին»։

Նեթանյահուն պնդել է, թե Իսրայելը կշարունակի «ուժային գործողություններ ձեռնարկել Իրանի և նրա դաշնակիցների դեմ, որոնք սպառնում են Մերձավոր Արևելքին և ամբողջ աշխարհին»։

XS
SM
MD
LG