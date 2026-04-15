Թուրքիայի դպրոցում այսօր հրաձգության հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, 20-ը՝ վիրավորվել

Թուրքիա - Շտապօգնության ավտոմեքենաները դեպքի վայրում, Քահրամանմարաշ, 15-ը ապրիլի, 2026թ.
Թուրքիա - Շտապօգնության ավտոմեքենաները դեպքի վայրում, Քահրամանմարաշ, 15-ը ապրիլի, 2026թ.

Թուրքիայի հարավում գտնվող դպրոցում հրաձգության հետևանքով զոհվել է չորս մարդ, վիրավորվել՝ 20-ը։

Սա տեղի է ունեցել ընդամենը մեկ օր անց այն դեպքից, երբ մեկ այլ դպրոցական Շանլիուրֆա նահանգի դպրոցում վիրավորել էր 16 մարդու և հետո ինքնասպան եղել։

Այսօրվա դեպքը Քահրամանմարաշում է տեղի ունեցել, նահանգապետ Մյուքերեմ Ունլյուերը հայտնել է, որ վերջին հարձակման հետևանքով զոհվել են մեկ ուսուցիչ և երեք աշակերտ։

«Աշակերտը դպրոց է եկել ուսապարկում զենքով, որը, մեր համոզմամբ, պատկանում էր հորը։ Նա մտել է երկու դասարան և սկսել է անկանոն կրակել», - լրագրողներին ասել է Ունլյուերը։

Ադրբեջանական APA գործակալության փոխանցմամբ՝ վերջին հարձկման հեղինակը նույն դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտ է եղել, որը հրաձգությունից հետո ինքնասպան է եղել։



