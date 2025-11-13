Թուրքիան դադարեցրել է C-130 օդանավերի թռիչքները

Թուրքիան դադարեցրել է C-130 ռազմական ինքնաթիռների թռիչքները՝ երկու օր առաջ Վրաստանի տարածքում այդ ինքնաթիռի կործանումից հետո, որի հետևանքով զոհվել է 20 թուրք զինվորական։
Աղետի պատճառը դեռ հստակ չէ, թուրքական կողմը միայն հայտարարել է, թե ինքնաթիռում զենք-զինամթերք չի եղել։ Սև արկղը գտնվում է Անկարայում՝ հետաքննության համար։
C-130-ը վթարվել էր Ադրբեջանից Թուրքիա ուղևորվելիս, պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել է, որ ինքնաթիռում անձնակազմից բացի եղել են թուրքական F-16 ռազմական օդանավերը սպասարկող 10 զինվորականներ, որոնք Բաքու էին մեկնել 44-օրյա պատերազմում հաղթանակի օրվա ռազմական շքերթին մասնակցելու։
