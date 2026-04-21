Թիմ Կուկը հեռանում է Apple-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնից. նրան կփոխարինի Ջոն Թերնուսը

Թիմ Կուկը հեռանում է Apple-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնից և կդառնա տնօրենների խորհրդի նախագահը, ասված է տեխնոլոգիական կորպորացիայի հաղորդագրությունում: Ըստ հաղորդագրության՝ Կուկը կշարունակի համակարգել ընկերության կապերը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ:
Այս տարվա սեպտեմբերից Apple-ի նոր գլխավոր տնօրեն կդառնա Ջոն Թերնուսը:
Թերնուսը 50 տարեկան է, Apple-ում աշխատում է 2001 թվականից և այժմ ընկերության փոխնախագահն է: Հենց նրա անվան հետ են ընկերությունում կապում վերջին տարիներին Mac համակարգիչների վաճառքի վերածնունդը, նշում է Reuters-ը:
Թիմ Կուկը 65 տարեկան է, ընկերությունում աշխատում է 1998 թվականից, Apple-ը ղեկավարում է Սթիվ Ջոբսի մահից հետո՝ 2011-ից: Նա է գործարկել Apple Watch-ը, AirPod-ը и Apple Vision Pro-ն, ինչպես նաև iCloud, Apple Pay, Apple TV և Apple Music ծառայությունները:
Կուկի ղեկավարման օրոք ընկերության բաժնետոմսերը թանկացել են 20 անգամ, նշում է Bloomberg-ը: Ընկերության կապիտալիզացիան 350 միլիարդ դոլարից հասել է 4 տրիլիոնի, եկամուտը 2011-ի 108 միլիարդից հասել է 416 միլիարդի անցած ֆինանսական տարում: