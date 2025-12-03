Տամբովի մարզում գտնվող նավթամբարը հրդեհվել է անօդաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո

Գիշերը անօդաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո՝ հրդեհվել է Տամբովի մարզի նավթամբարը, հայտնում է մարզպետ Եվգենի Պերվիշովը՝ չնշելով, սակայն, թե որ նավթամբարի մասին է խոսքը:
Ուկրաինական մոնիթորինգային հեռուստաալիքը հաղորդում է, որ հարձակման թիրախը Դմիտրիևկա գյուղի նավթամբարն է։ Նիկիֆորովսկայա նավթամբարը գտնվում է այս գյուղում։
«Հրշեջներն ու իրավապահ մարմինների աշխատակիցները անհապաղ ժամանել են դեպքի վայր։ Մոբիլիզացվել են բոլոր անհրաժեշտ ուժերն ու ռեսուրսները», - Տելեգրամում գրել է Եվգենի Պերվիշովը:
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր զեկույցում չի նշել Տամբովի մարզը։ Գերատեսչությունը հայտնել է, որ դեկտեմբերի 3-ի գիշերը յոթ շրջաններում խոցվել է ուկրաինական 102 անօդաչու թռչող սարք։
Ուկրաինան դեռևս չի մեկնաբանել Ռուսաստանին, այդ թվում՝ Տամբովի մարզում գտնվող նավթամբարի վրա հարվածների մասին տեղեկատվությունը: