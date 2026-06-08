«Սպասում ենք վերջնական արդյունքներին». Կրեմլը՝ ՀՀ խորհրդարանական ընտրությունների մասին

Կրեմլն առայժմ ձեռնպահ է մնում Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ մեկնաբանություններից։
«Մենք սպասում ենք վերջնական արդյունքներին», - լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը միաժամանակ վստահեցրել է, թե Մոսկվան ուշադիր հետևում է ընտրությունների, այդ թվում՝ խախտումների վերաբերյալ տեղեկատվությանը։
ՌԴ արտգործնախարարությունն իր հերթին հայտարարել է, թե
Մոսկվան մտադիր է Երևանի հետ իր ապագա հարաբերությունները կառուցել Հայաստանի իշխանության հետագա քայլերի հիման վրա:
«Մոսկվան միշտ եղել է և միշտ կլինի շահագրգռված ուժեղ և իսկապես ինքնիշխան Հայաստանով»,- հայտարարել է ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան՝ հավելելով,- « վերջին ընտրությունները հստակ ցույց տվեցին, որ հայ հասարակությունը չափազանց բևեռացված է։ Այս պայմաններում, Հայաստանի զարգացման ուղու վերաբերյալ միակողմանի որոշումներ կայացնելը՝ առանց հաշվի առնելու բնակչության բոլոր շերտերի կարծիքը, նշանակում է երկիրը տանել դեպի հետագա բաժանում և սոցիալ-տնտեսական ցնցումներ»։
Ավելի վաղ ՌԴ նախագահ Պուտինը հայտարարել էր, թե լավ կլինի՝ Հայաստանը հանրաքվե անցկացնի ԵՄ նկրտումների վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանը պնդել էր, թե նման քվերակություն անցկացնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, քանի որ հանրաքվեի դրվելիք հարցը չի հասունացել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփել է ընտրությունների նախնական արդյունքները, ըստ որոնց՝ ձայները բաշվում են հետևյալ կերպ.
«Քաղաքացիական պայմանագիր» - 727 հազար 827 ձայն, 49.825 տոկոս;
«Ուժեղ Հայաստան» - 340 հազար 88 ձայն, 23.281 տոկոս;
«Հայաստան» դաշինք - 145 հազար 113 ձայն, 9.934 տոկոս;
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն - 58 հազար 378 ձայն, 3.996 տոկոս:
Ըստ այս նախնական արդյունքների՝ ԲՀԿ-ին 0.004 տոկոս չի բավարարում անցողիկ 4 տոկոսի շեմը հաղթահարելու համար: «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության նախընտրական շտաբը հայտարարել է, որ դիմելու է վերահաշվարկի համար: