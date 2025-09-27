Սիրիական դատարանը Ասադի ձերբակալության օրդեր է հրապարակել

Դամասկոսի դատարանն այսօր նախկին նախագահ Բաշար Ասադի ձերբակալության հեռակա օրդեր է հրապարակել։
Դատավոր Թաուֆիգ Ալ-Ալիի կայացրած վճռում նշվում է, որ Ասադին մեղադրանքներ են ներկայացվել 2011 թվականին Դարաա քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետաքննության շրջանակում։
«Նախկին նախագահին ներկայացված մեղադրանքները ներառում են կանխամտածված սպանություններ և մահվան ելքով կտտանքներ», - հայտարարել է դատավորը՝ նշելով, որ Սիրիայի իշխանությունները արդեն իսկ դիմել են Ինտերպոլի կառույցներին՝ նախկին նախագահի արտահանձնումը կազմակերպելու խնդրանքով։
2024-ին վերջին տապալված Ասադը այժմ բնակվում է Ռուսաստանում։