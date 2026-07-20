Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Շախմատի լեգենդ Յուդիթ Պոլգարը՝ Հունգարիայի նախագահի հավանական թեկնածու

Հունգարացի գրոսմայստեր Յուդիթ Պոլգար, արխիվ
Հունգարացի գրոսմայստեր Յուդիթ Պոլգար, արխիվ

Հունգարիայի իշխող «Տիսա» կուսակցությունը միաձայն հավանություն է տվել շախմատի լեգենդ Յուդիթ Պոլգարի թեկնածությանը երկրի նախագահի պաշտոնում։ Ակնկալվում է, որ վերջնական որոշումն այս հարցով կկայացվի առաջիկա օրերին։

Վարչապետ Պետեր Մադյարը երեկ էր հայտարարել, որ պատրաստվում է խնդրել գրոսմայստեր, Գինեսի ռեկորդակիր Յուդիթ Պոլգարին՝ ժամանակավորապես ստանձնել Հունգարիայի հաջորդ նախագահի պաշտոնը, մինչև երկրում նոր սահմանադրություն կընդունվի։ Այս պաշտոնը հիմնականում արարողակարգային բնույթ ունի և թափուր է անցած շաբաթ խորհրդարանում ընդունված փոփոխություններից հետո, որոնցով նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի մերձավորը համարվող նախագահ Թամաշ Սուլյոկը պաշտոնանկ արվեց։

«Մեր երկրին անհրաժեշտ է միասնություն, խաղաղություն և նախագահ, որով բոլոր հունգարացիները կարող են հպարտանալ», - կիրակի երեկոյան Ֆեյսբուքում գրել է Մադյարը՝ հավելելով, որ այսօր կհանդիպի Պոլգարին՝ նրա համաձայնությունը ստանալու։

Պոլգարը, որն այս շաբաթ դառնում է 50 տարեկան, 25 տարի շարունակ եղել է ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող կին շախմատիստը՝ մինչև 2014 թվականին թոշակի անցնելը։ Նա նշանակալի հաղթանակներ է արձանագրել մի քանի աշխարհի չեմպիոնների, այդ թվում՝ Գարի Կասպարովի դեմ։ Մինչ այս պահը Պոլգարը հրապարակավ չի մեկնաբանել նախագահ դառնալու առաջարկը։

XS
SM
MD
LG