Սև ծովում 4 հնդիկ նավաստիների մահից հետո Հնդկաստանի ԱԳՆ է կանչվել ռուս դիվանագետը

Սև ծովում ռուսական հրթիռային հարվածի հետևանքով չորս հնդիկ նավաստիների զոհվելուց հետո Հնդկաստանի արտգործնախարարություն է կանչվել ռուս բարձրաստիճան դիվանագետը։
Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Վլադիմիր Լադանովին Հնդկաստանի իշխանություններն իրենց «խորը մտահոգությունն» են հայտնել, նաև նշվել է, որ առևտրային նավերի թիրախավորումը և դրա հետևանքով քաղաքացիական անձանց զոհվելը «անընդունելի է»։
Բեռնատար նավը, որի վրա զոհվել են հնդիկ նավաստիները, հեռանում էր ուկրաինական նավահանգստից։
«Նման հարձակումները խաթարում են միջազգային ծովային առևտրի անվտանգությունը, ապահովությունն ու կայունությունը»,-հայտարարել է Հնդկաստանի արտգործնախարարությունը։
Ուկրաինան հայտնել էր, որ Ռուսաստանը կիրակի օրը երեք թևավոր հրթիռով հարվածել է «Golden Leo» նավին, որի անձնակազմը բաղկացած էր Հնդկաստանի ու Սիրիայի քաղաքացիներից։ Հարձակման հետևանքով զոհվել էր 10 մարդ, այդ թվում՝ չորս հնդիկ։
Հնդկաստանը նավաստիների կորուստներ է ունեցել նաև Իրանի պատերազմի ընթացքում և այդ կապակցությամբ բողոքներ է ներկայացրել ինչպես ԱՄՆ-ին, այնպես էլ Իրանին։