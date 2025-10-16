Սերբական հանգստավա՞յր, թե՞ ռուսական ճամբար. ինչի՞ է պատրաստվել 150 օտարերկրացի

Տեսանյութում առաջին հայացքից հանգստավայր հիշեցնող վայրում կարող է պատահել՝ ռուսական գաղտնի ու կիսառազմական ճամբար է:
Սերբիայի իշխանությունները կասկածում են, որ այստեղ ռուսները նաև ռազմական վարժանքներ են անցկացնում ու վերջին ամիսներին մոտ 150 օտարերկրացու են մարզել: Կասկած կա, որ նրանք մարզվում էին՝ Մոլդովայում խորհրդարանական ընտրություններից հետո անկարգություններ հրահրելու համար:
Տեղում հրաժարվել են մանրամասնել՝ ինչով են զբաղվում, խմբի ղեկավար Զորան Միրկովիչն էլ Բոսնիա Հերցեգովինայում է։ Մեկնաբանություն չկա, բայց երկրի դատախազությունը հայտնում է՝ ղեկավարն ու հաստատությունը հետաքննության տակ չեն, երկու հոգի կալանավորված է՝ մարզումները կազմակերպելու համար:
Մանրամասները՝ տեսանյութում.