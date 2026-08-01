Սեուտա փախստականների զանգվածային հոսքից հետո Իտալիան վերականգնել է Իսպանիայի հետ սահմանի հսկողությունը

Իտալիան կասեցրել է Շենգենյան գոտու շրջանակում Իսպանիայի հետ ազատ տեղաշարժի ռեժիմը՝ վերականգնելով սահմանային հսկողությունը երկու երկրների միջև ծովային և օդային երթուղիներում:
Իտալիայի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ՝ որոշումն ընդունվել է Ներգաղթի և սահմանային անվտանգության հարցերի վերլուծության կոմիտեի նիստից հետո: Ներքին գործերի նախարար Մատեո Պյանտեդոզին նաև բանակցություններ է վարել ֆրանսիացի գործընկեր Լորան Նունյեսի հետ, որի արդյունքներով կողմերը պայմանավորվել են ուժեղացնել հսկողությունը ֆրանս-իտալական ցամաքային սահմանին:
Խոսքը ոչ թե Շենգենյան գոտուց Իտալիայի դուրս գալու մասին է, այլ անձնագրային հսկողության ժամանակավոր վերականգնման: Այն նախատեսված է Շենգենյան օրենսգրքով՝ հանրային անվտանգությանը սպառնալիքի դեպքում:
Նման որոշման պատճառը Աֆրիկայի հյուսիսում գտնվող իսպանական Սեուտա անկլավում վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններն են, երբ սահմանը հատել էին ավելի քան 50 հազար փախստականներ՝ առավելապես Մարոկկոյի քաղաքացիներ, նրանցից առնվազն 67-ը զոհվել են սահմանը լողալով անցնելու փորձի ժամանակ:
Թեև ապօրինի ներգաղթյալների ճնշող մեծամասնությունը արդեն իսկ կամավոր վերադարձել է Մարոկկո, եվրոպական երկրներից մի քանիսը քննադատել են Իսպանիային Շենգենյան գոտու արտաքին սահմանները պատշաճ կերպով չպաշտպանելու համար: